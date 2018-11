Wizz Air otworzy nową bazę w Krakowie. 12 nowych tras

Od początku maja ma funkcjonować nowa baza linii Wizz Air w Krakowie. Jej budowa pochłonie 240 mln dolarów i umożliwi loty z Małopolski do 12 miast w dziewięciu krajach.

Pierwszy z nich zostanie trafi do krakowskiego lotniska w maju, a drugi we wrześniu przyszłego roku. Natomiast już od kwietnia 2019 r. węgierski przewoźnik uruchomi dwanaście nowych tras.

Włoszek podkreśla, że aż 10 z 12 ogłoszonych przez Wizz Air kierunków to nowości na krakowskim lotnisku. Wśród nich są bezpośrednie połączenie do Gruzji lub loty do Nicei we Francji, Katanii i Bari we Włoszech oraz Larnaki na Cyprze.