Wizz Air przewiezie z Wrocławia do Odessy

Linie lotnicze Wizz Air uruchomią od listopada połączenie z Wrocławia do Odessy. Samoloty na tej trasie będą latać dwa razy w tygodniu. To już siódme wschodnie połączenie w ofercie wrocławskiego lotniska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Loty do Odessy z Wrocławia zapowiedziały Ryanair i Wizz Air (Shutterstock.com, Fot: andras_csontos)

Loty do Odessy rozpoczną się 1 listopada i realizowane będą dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i piątek – informuje PAP.

To już drugie połączenie do Odessy, które od nowego sezonu znajdzie się w ofercie wrocławskiego lotniska. W marcu uruchomienie połączenia z Odessą zapowiedziały bowiem linie Ryanair. Samoloty przewoźnika będą startowały tam we wtorki i soboty.

Kto lubi latać do Europy Wschodniej i na kaukaz, ze stolicy Dolnego Śląska może polecieć do Lwowa, Charkowa, do Kijowa (dwa połaczenia) oraz gruzińskiego Kutaisi.

Obejrzyj: Budowa CPK. Polskie megalotnisko na obszarze większym od Manhattanu

Odessa to trzecie co do wielkości miasto Ukrainy – "perła Morza Czarnego".