Właściciel Lidla i Kauflanda najbogatszy w Niemczech. Majątek wynosi ok. 37 mld euro

Według rankingu, opublikowanego przez magazyn biznesowy Bilanz, Dieter Schwarz jest najbogatszym Niemcem. Jego Grupa Schwarz zarządza sieciami Lidl i Kaufland. W pierwszej piątce są również właściciele innych sieci handlowych.

Majątek Schwarza szacuje się na ok. 37 mld euro, co czyni go najbogatszym Niemcem w historii – podaje Deutsche Welle.