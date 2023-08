Właściciele kawiarni zamalowali mural. "Głupie tłumaczenie"

Oświadczenie kawiarni Cafe PoWoli

W związku z dyskusją właściciele kawiarni wydali oświadczenie, w którym wyjaśniają, że podczas zmiany aranżacji lokalu nie spodziewali się, że wywoła to taką falę krytyki. "Niektórzy przypisują nam brak szacunku do idei stojących za Ireną Sendlerową, czego dowodem miało być zamalowanie jej wizerunku. Pojawiają się nawet szokujące dla nas oskarżenia o antysemityzm. Jest to dla nas nie do pomyślenia i podczas zmiany aranżacji nawet nie przyszło nam do głowy, że ktoś to może tak odebrać" - napisali.