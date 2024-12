Właściciele psów mogą dostać dodatek emerytalny. Nawet ponad 500 zł

Stawka zależy od wielkości zwierzęcia. Pies ważący do 20 kg ma prawo do 7 lub 9 zł dziennie (jeżeli zwiększono mu normę żywienia). Większe psy mogą liczyć na 10 lub 13 zł dziennie. To oznacza, że w miesiącu liczącym 31 dni dodatek emerytalny dla większego psa wynosi co najmniej 310 zł.