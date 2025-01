Właściciele psów mogą dostać dodatek emerytalny. Nawet ponad 500 zł

Pierwsze świadczenia przyznano w 2022 roku. Dodatek dedykowany jest psom pracującym w służbach takich jak policja, straż graniczna, Służba Ochrony Państwa i straż pożarna. Zgodnie z informacjami od portalu interia.pl, pies musi ukończyć 9 lat , a koń 15 lat , aby uzyskać prawo do dodatku emerytalnego.

Kwota dodatku jest uzależniona od wagi psa. Zwierzęta do 20 kg otrzymują codziennie 7 lub 9 zł , jeśli mają zwiększone normy żywienia, natomiast większe psy 10 lub 13 zł . W miesiącach o 31 dniach kwota dla dużych psów może wynosić co najmniej 310 zł .

Portal donosi, że stawki te rosną podczas zimy. Małe psy w zimowym okresie dostają 10 i 13 zł dziennie, a większe 13 i 17 zł , co oznacza wzrost dodatku o 220 zł , przekraczając łącznie 500 zł miesięcznie.

Oprócz tego wsparcia, niektóre polskie gminy oferują dodatkowe dofinansowanie dla właścicieli zwierząt, często mylone z "500 plus dla psa i kota". Jednakże działalność tych programów znacząco różni się od tradycyjnego "500 plus". Obejmują one całkowite pokrycie kosztów sterylizacji i czipowania w wybranych placówkach weterynaryjnych, a wysokość wsparcia zależy od lokalnych stawek.