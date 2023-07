Właściciele starszych samochodów mają problem. W wiele miejsc nie dojadą

Kupujesz samochód? Sprawdź jak długo pojeździsz nim po mieście

Serwis zwraca uwagę, że według władz stolicy samochody, które nie będą spełniać wymagań Stref Czystego Transportu od lipca 2024 roku, będą stanowić tylko ok. 3 procent wszystkich aut w tym mieście. Z kolei według danych SAMAR w Warszawie zarejestrowanych jest obecnie ponad 92 tysiące takich aut, co stanowi 7,7 proc. ogółu. To wyprodukowane przed 1997 rokiem modele z silnikami benzynowymi poniżej normy Euro 2 (31proc.) oraz diesle (69 proc.) poniżej normy Euro 4.