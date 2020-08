WŁASNY BIZNES pod znanym szyldem – rośnie zainteresowanie takim rodzajem działalności

Od kilku miesięcy rośnie zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w formie franczyzy, we współpracy ze stabilnym i sprawdzonym partnerem. Przyszli przedsiębiorcy interesują się branżami, które wykazują odporność na wpływy pandemii. Wśród nich wymienić należy sektor detalicznego handlu artykułami spożywczymi. W otoczeniu podmiotów oferujących model franczyzowy, w tej dziedzinie wyróżnia się sieć supermarketów Intermarché, która zrzesza polskich przedsiębiorców. Model współpracy franczyzowej tego szyldu z powodzeniem funkcjonuje już od ponad 20 lat. Oferuje on możliwość poprowadzenia własnego supermarketu oraz decydowania o strategicznych kierunkach całej sieci.

Materiał powstał przy współpracy z marką Intermarché

Popularność franczyzy w Polsce rośnie dynamicznie z roku na rok. Wzrasta zarówno liczba marek franczyzowych, jak i placówek handlowych. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje ponad 1,3 tysiąca sieci franczyzowych i 83 tysiące franczyzobiorców – wynika z "Raportu o rynku franczyzy 2019/2020 roku", przygotowanego przez ekspertów firmy doradczej PROFIT system. Autorzy raportu spodziewają się również, że w 2020 roku przybędzie od 2 do 3 tysięcy placówek franczyzowych.

Sprawdzony sposób na własny biznes oferuje Grupa Muszkieterów. Zrzesza ona niezależnych polskich przedsiębiorców, którzy zarządzają supermarketami Intermarché oraz Bricomarché.

– Prowadzenie działalności w oparciu o sprawdzony system i pod rozpoznawalnym szyldem to niewątpliwe zalety współpracy z Grupą Muszkieterów. Muszkieterowie obecni są w Polsce od 20 lat, regularnie wypracowując wzrost obrotów. Sieć Intermarché nieustannie rozwija swoją ofertę i wprowadza innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu sklepy są bardziej atrakcyjne zarówno dla klientów, jak i dla przedsiębiorców – mówi Ryszard Dubicki, właściciel supermarketu Intermarché w Gryfinie

Najpierw kapitał, potem zyski

Co zrobić by dołączyć do sieci Intermarché? Duży biznes jest w zasięgu osób, które mają powyżej 25 lat. Potrzebny jest też wkład własny w wysokości 400 tysięcy złotych. Ten kapitał od początku pracuje na wyniki sklepu. Nie jest to opłata licencyjna ani żadna inna forma opłaty na rzecz franczyzodawcy. Wspomniane środki przeznaczane są na potrzeby codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa o wielomilionowych obrotach w skali roku.

Fundusze to jednak nie wszystko. By dołączyć do Intermarché ważna jest przede wszystkim motywacja do prowadzenia biznesu, chęć udziału w sześciomiesięcznym stażu szkoleniowym i mobilność (istnieje bowiem ewentualność zmiany miejsca zamieszkania). Często do Grupy Muszkieterów dołączają małżeństwa, które wspólnie prowadzą supermarkety, jednak nie jest to warunek konieczny.

Wsparcie Grupy

Wchodząc we współpracę z marką o ugruntowanej pozycji na rynku, przedsiębiorca wkracza na już przetarte szlaki. Model biznesu jest tak opracowany, że każdy nowy biznesmen może liczyć na wsparcie ze strony Intermarché.

Na jakie dokładnie? Pomoc w wyborze lokalizacji sklepu i opracowaniu jego projektu, budowie placówki, doborze wyposażenia oraz przygotowaniach do otwarcia marketu.

Dołączenie do sieci oznacza również dostęp do efektywnie prowadzonej logistyki i możliwości współpracy z lokalnymi dostawcami. Ponadto korzystać można z regularnych akcji handlowych i reklamowych. Zapewniony jest dostęp do nowoczesnych narzędzi marketingowych i digitalowych, takich jak aplikacja mobilna czy usługi z zakresu e-commerce. Co więcej, można rozwijać swój sklep o dodatkowe rozwiązania, np. wędzarnię, stację benzynową czy myjnię, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania swoich klientów.

Prezes niezależnej spółki, wpływ na rozwój całej sieci

Prowadząc Intermarché, niezależnie decyduje się o przyszłości swojego marketu. Jednocześnie istnieje możliwość zaangażowania się w funkcjonowanie struktur centralnych poprzez pełnienie różnych funkcji np. w obszarze marketingu logistyki czy zakupów.

Przedsiębiorca wraz z innymi właścicielami sklepów wypracowuje wspólną politykę handlową. Ma więc realny wpływ na kierunek rozwoju zarówno całej Grupy, swojego sklepu, jak też innych placówek. Podejmując bowiem określone decyzje w swoim sklepie lub sklepach, jeśli ma ich kilka, wie co jest rentowne i efektywne. W ten sposób wypracowane praktyki może zarekomendować przedsiębiorcom prowadzącym inne markety w ramach sieci Intermarché. Sam też może korzystać z doświadczeń innych.

– Jako jeden z Muszkieterów, każdy przedsiębiorca zachowuje pełną niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju swojej firmy. Jednocześnie współtworzy politykę handlową całej Grupy i może rozwijać się także w jej strukturach – to unikalne w skali europejskiej rozwiązanie. Prowadząc własny sklep jesteśmy czynnie zaangażowani w funkcjonowanie centrali Grupy. Wspólnie ustalamy kierunki rozwoju i opracowujemy plany działania – mówi Ryszard Dubicki i dodaje – Dzięki takiemu modelowi współpracy mamy niepowtarzalną możliwość zdobywania nowej wiedzy i nowych kompetencji. To z kolei przekłada się na rozwój naszego własnego biznesu.

Prowadzisz już sklep? Zostań partnerem

Jeśli już prowadzisz sklep, możesz dołączyć do sieci Intermarché na zasadach partnerstwa. Dzięki temu, jako zrzeszony właściciel skorzystasz m.in. z rozpoznawalnego szyldu i logistyki. Oferta skierowana jest do osób prowadzących placówki o powierzchni 500 mkw z artykułami spożywczymi i 1000 mkw z produktami do domu i ogrodu – w dowolnym mieście w Polsce.