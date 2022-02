Wnioski o 500+. W całej Polsce dyżury w ZUS

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do wniosku są składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych co wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus". To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.