Woda leje się z pralki? Jest sprawdzony sposób na domową awarię

Gdy konieczna jest ewakuacja

W sytuacji, gdy po pożarze czy innym nieszczęśliwym zdarzeniu ubezpieczony dom lub mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania LINK4, zorganizuje dla Ciebie i Twoich domowników transport (pociągiem I klasy lub autobusem) do najbliższego hotelu, w odległości do 100 km. To konkretna pomoc, bo ubezpieczenie obejmie również koszty zakwaterowanie do 8 nocy hotelowych, do wysokości 200 zł za osobę/za dobę.