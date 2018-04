Wojna w rządzie o rewolucję w PiS. 500+ dzieli polityków

Nie ma zgody między dwoma najważniejszymi politykami w PiS co do zmian w programie 500+. Jarosław Kaczyński chce objąć nim więcej rodzin, na co nie zgadza się Mateusz Morawiecki.

Pomysł zmian w programie Rodzina 500+ miał pojawić się już jakiś czas temu, ale nie ma zgody polityków co do jego kosztów (East News, Fot: Lukasz Piecyk/REPORTER)

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński mają odmienne spojrzenie na zmiany w programie Rodzina 500 +. Prezes chce go rozszerzyć, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty, o czym z kolei nie chce słyszeć premier – informuje "Super Express".

Tabloid donosi, że w rządzie trwa wojna o rewolucję w 500+.

Prezes Kaczyński przed kilkoma dniami zapowiedział zmiany w sztandarowym programie prorodzinnym partii. Obejmuje on podniesienie progu dochodowego na pierwsze dziecko z 800 do 1050 zł, wprowadzenie limitu w dochodzie na osobę w rodzinie do 3 tys. zł oraz wydłużenie czasu, w którym pieniądze będą przysługiwały na dziecko – nawet do ukończenia przez nie 25. roku życia (pod warunkiem, że kontynuuje naukę).

Wprowadzenie takich zmian wymagać będzie dodatkowych pieniędzy i z tego właśnie powodu pomysł miał się spotkać ze sprzeciwem ze strony Morawieckiego.

- Morawiecki nie chce rozdawnictwa, ale prezes się upiera. Do bardziej radykalnej polityki socjalnej miała namawiać go Beata Szydło – mówi informator "Super Expressu", ważny polityk PiS.

W samym rządzie zdania są podzielone. Jacek Sasin zdradził, że rozszerzenie programu rozważano już wcześniej. Dodał przy tym, że choć sytuacja finansowa w kraju jest bardzo dobra, to nie oznacza to, że można rozdawać pieniądze bez umiaru.

Z kolei najbardziej zainteresowany, czyli resort pracy wyjaśnia, że nie prowadzi żadnych prac nad zmianami w programie. Minister Rafalska wyraźnie podkreśla, że do końca obecnego okresu wypłacania świadczeń, tj. do 30 września 2018 r., żadnych zmian na pewno nie będzie.