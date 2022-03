Wojna w Ukrainie. Budimex: pracownicy odchodzą

- W samej grupie Budimex nie odnotowaliśmy wielu przypadków powrotu ukraińskich pracowników do Ukrainy, na razie są to pojedyncze osoby, nie jest to zjawisko masowe. Inaczej wygląda to u naszych podwykonawców, gdzie część pracowników z Ukrainy opuszcza budowy i może to dojść do poziomu 30 proc. pracowników - poinformował Michał Wrzosek, rzecznik spółki.