Wojsko prowadzi internetowy demobil. Zachęca "by poczuć się jak Tom Cruise"

Agencja Mienia Wojskowego uruchomiła sklep internetowy. Można w nim kupić używane kombinezony pilotów, tarcze trenerskie czy stalowe hełmy. Zainteresowanie jest ogromne. Po kilku dniach połowa asortymentu została sprzedana.

Do oferty sklepu on-line AMW trafiło na początek 48 wojskowych produktów. Od razu wiadomo było, że taki towar cieszy się dużym zainteresowaniem.

- Pierwsze dni działania e-sklepu to był prawdziwy szturm. Wpłynęło do nas blisko 800 zamówień na kwotę ponad 75 tys. zł. To był dla nas ważny test - mówi Przemysław Wierzba, dyrektor oddziału regionalnego AMW z Krakowa, w którym zlokalizowano zaplecze i magazyn sklepu internetowego. Dodaje, że przyjdzie teraz czas na uzupełnienie asortymentu.