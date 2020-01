WOŚP obchodzi zakaz handlu. Kwestują już w sobotę

Wolontariusze WOŚP, ze względu na zakaz handlu w niedziele, już teraz kwestują w wielu marketach. Wielki finał dopiero jutro, jednak na koncie fundacji już zebrano ponad 10 mln zł na szczytny cel.

Wszystko przez zakaz handlu, sklepy w niedzielę będą zamknięte, a zakupy to świetna okazja, by znaleźć chętnych do podzielenia się groszem na szczytny cel. Jedna z naszych czytelniczek spotkała się z wolontariuszami, gdy wychodziła z Leroy Merlin, inny czytelnik informuje, że odchodząc od kasy w Auchan również mógł wrzucić kilka złotych do puszki, za co dostał słynne serduszko. Zapewne nie ogranicza się to tylko do tych dwóch sieci handlowych.