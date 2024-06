Wraca hitowe połączenie nad morze. Już w sobotę wyjedzie na tory

Pociąg "Słoneczny" wyruszy ze stacji Warszawa Zachodnia o godzinie 06.40. Przyjazd do Gdyni Głównej przewidziany jest na godzinę 10.21, a do Ustki pociąg dotrze o 12.22. Powrót do Warszawy zaplanowano na godzinę 14.03, a zakończenie podróży na stacji Warszawa Zachodnia przewidziano na godzinę 19.42.