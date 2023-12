Wraca pociąg na hitowej trasie. "Nastąpi boom rezerwacyjny"

W poniedziałek wieczorem 11 grudnia wyruszy pierwszy od niemal dekady pociąg nocny do Paryża i Brukseli. Połowa pociągu zawiezie pasażerów do stolicy Francji, a druga połowa - do stolicy Belgii. Szef niemieckich kolei Richard Lutz i federalny minister transportu Volker Wissing zapowiedzieli obecność na inauguracji połączenia - podaje "Rzeczpospolita".