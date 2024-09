Wstrzymano produkcję kultowej oranżady. Firma pomaga powodzianom

"Uruchamiamy cały dostępny tabor drogowy, by dostarczać nieodpłatnie pomoc napływającą z różnych regionów kraju w rejon klęski żywiołowej. Uruchomimy również dedykowany bezpłatny serwis dostaw gotowych paczek pomocowych dla wszystkich, którzy takie paczki będą chcieli wysłać do potrzebujących. Proszę każdą firmę i korporację, by pilnie dzisiaj przyłączyła się do naszej akcji. Zachęcam do kontaktu osobistego również tu, jeśli jakkolwiek mogę pomóc" - napisał biznesmen na platformie LinkedIn.