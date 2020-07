Wybory prezydenckie 2020 druga tura. Jak głosować na wakacjach?

Już dzisiaj mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie na terenie Polski. W przypadku, gdy wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie ma możliwości dopisania się do innego spisu przed drugą turą. Do piątku 10 lipca można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania.