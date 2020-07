Wybory prezydenckie 2020 druga tura. Jak głosować w wyborach? Zasady i godziny otwarcia lokali wyborczych

Wybory 2020. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Jak głosować w wyborach 2020? Jakie obowiązują zasady w lokalach wyborczych? Do której godziny otwarte są lokale wyborcze?

Wybory 2020 - druga tura. Jak głosować w wyborach?

Osoby, które głosują w sposób tradycyjny, czyli w lokalu wyborczym, muszą zabrać dokument potwierdzający tożsamość. Jest to dowód osobisty, prawo jazdy bądź paszport. Dokument ten należy okazać członkowi komisji wyborczej przed pobraniem karty do głosowania, a sam odbiór należy pokwitować podpisem. Następnie na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów. Muszą to być dwie przecinające się linie. By głos był ważny, należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Z kolei osoby, które głosować będą w sposób korespondencyjny powinny pełnić kilka warunków, by głos był ważny. Do koperty na kartę do głosowania należy włożyć kartę z oddanym głosem i zakleić ją. Konieczne jest też podpisanie oświadczenia o tajnym głosowaniu. Zarówno kopertę z kartą, jak i oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej i wrzucić ją do piątku 10 lipca do skrzynki pocztowej lub 12 lipca przekazać w obwodowej komisji wyborczej.

Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Bez którejś z pieczęci na karcie do głosowania nasz głos nie będzie ważny.

Wybory prezydenckie 2020 - druga tura. Zasady w lokalach wyborczych

Przed drugą turą wyborów prezydenckich ministerstwo zdrowia wprowadziło nowe zasady głosowania. Zgodnie z zaleceniami ministra Łukasza Szumowskiego, pierwszeństwo wejścia do lokalu wyborczego i oddania głosu będą miały osoby po 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi do lat 3 i osoby niepełnosprawne.

Wcześniej ministerstwo zdrowia podjęło decyzję, że w lokalach wyborczych obowiązuje obowiązek zasłaniania nosa i ust. Należy także zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji, które są dostępne przed wejściem do lokalu. PKW zaleca, by mieć własny długopis, co ograniczy ryzyko zakażenia się koronawirusem. W lokalach wyborczych może przebywać ograniczona liczba wyborców.

Wybory 2020. Druga tura. Godziny otwarcia lokali wyborczych

Na głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich będziemy mieć 14 godzin. Lokale wyborcze w całym kraju będą czynne od 7:00. Ich zamknięcie zaplanowane jest punktualnie na godzinę 21:00.

W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie godzin pracy lokali wyborczych. Decyzja taka zapadnie tylko w przypadku, gdy w którymś z lokali wyborczych dojdzie do sytuacji, która przeszkodzi w prawidłowym przeprowadzeniu wyborów.