Wybory prezydenckie 2020 II tura. Głosowanie poza miejscem zameldowania – zasady

Już dzisiaj mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie będzie miał możliwości zapisania się do innego spisu przed drugą turą. Przypominamy zasady głosowania poza miejscem zamieszkania.

Wybory prezydenckie 2020 II tura. Głosowanie poza miejscem zameldowania – zasady (PAP)