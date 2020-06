Wybory prezydenckie 2020 przed nami. Podczas wyborów prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca, chętni mogą zagłosować w formie korespondencyjnej. Osoby, które zadeklarują chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymają pakiety wyborcze, które zostaną im dostarczone pod wskazany adres. Podpowiadamy, czego należy się spodziewać.

Wybory prezydenckie 2020. Przypominamy zasady głosowania

Wybory prezydenckie 2020 w formie korespondencyjnej uwzględniają wysyłkę pakietu wyborczego, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Przesyłki z pakietami wyborczymi zostaną dostarczone tym wyborcom, którzy zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca. W przypadku osób objętych kwarantanną lub izolacją obowiązuje termin 16 czerwca. Same pakiety wyborcze będą dostarczane do piątku 26 czerwca.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, a głos w lokalach wyborczych oddać będziemy mogli między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Każda z kart umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. Wyborca będzie oddawał głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak "x".

