Wyciek danych w Żabce. Ktoś pomylił adresata wiadomości

W spółce Żabka Polska miał miejsce incydent spowodowany błędem ludzkim, w wyniku którego doszło do nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych wewnątrz organizacji - przyznaje firma. Jak się dowiedzieliśmy, dane zostały wysłane nie do tej osoby, co trzeba, bo miała podobne nazwisko, co prawidłowy adresat.