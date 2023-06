Wyciek z browaru zmienił kolor rzeki. Tajemniczy incydent w japońskim mieście Nago

To tam doszło do niezwykłego wydarzenia we wtorek 27 czerwca. Turyści zauważyli, że woda w rzece oraz pobliskim porcie zmieniła kolor na krwistoczerwony. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć czerwonej cieczy. Mieszkańcy dopytywali, co stało się z wodą. Ludzie nie wiedzieli, czy sprawa jest poważna, i czy zabarwiona woda może stanowić zagrożenie dla zdrowia.