Zaskoczenie w sklepach. Gdzie się podziały przedświąteczne kolejki?

Ostatni piątek przed świętami Bożego Narodzenia. Można by się spodziewać, że w sklepach będzie istny kataklizm i armagedon. Okazuje się, że trudniej znaleźć kolejki niż ich brak. Czyżby wszyscy powyjeżdżali? A może każdy zrobił zakupy już wcześniej? Stojąc na środku centrum handlowego, miałam ochotę krzyknąć: Halo, gdzie są wszyscy?!

Chciałam sprawdzić, jak bardzo trzeba się podenerwować, chcąc zrobić zakupy po pracy w ostatni piątek. Poszłam najpierw do wolnostojącego marketu E.Leclerc, gdzie zastała mnie... cisza i spokój. Ludzi jakby mniej niż zwykle. Podejrzana sprawa. Ale dlatego to tutaj właśnie zrobiłam lwią część swoich ostatnich przedświątecznych zakupów, aby ominąć stanie w ewentualnych kolejkach.

Następnie pojechałam do centrum handlowego Reduta. Chociaż pojechałam w tym przypadku to za mocno powiedziane - dotoczyłam się. Od czwartku bowiem trwał w Warszawie drogowo-komunikacyjny kataklizm. Wyglądało to tak, jakby każdy, kto miał samochód, próbował wyjechać z Warszawy. Dojazd gdziekolwiek wydłużył się kilkukrotnie, chyba tylko metro nie stało w korkach.