Wydatki na sport. Bank odpytał rodziców

33 proc. rodziców na aktywność fizyczną dzieci wydaje do 100 zł miesięcznie. Niewiele mniej, bo 29 proc., przeznacza na ten cel między 101 z 200 zł. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Santander Consumer Banku.

Tylko co dziesiąty rodzic wygospodarowuje na zajęcia sportowe swoich dzieci od 201 do 300 zł. Wyższe kwoty to rzadkość – informuje serwis "Dla Handlu".