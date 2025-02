Wydłużony termin na rozliczenie PIT za 2024 r

Materiał sponsorowany przez PITAX sp. z o.o.

Do kiedy rozliczyć PIT?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż "rozliczeniem" nie jest samo wypełnienie i złożenie zeznania rocznego do właściwego urzędu skarbowego. Pod wskazanym pojęciem należy rozumieć wykazanie osiągniętych przychodów oraz zapłatę zobowiązania podatkowego wynikającego ze złożonej deklaracji.

W przypadku, gdy dojdzie do sytuacji poprawnego i terminowego wypełnienia formularza PIT, przy jednoczesnym braku uregulowania ewentualnej niedopłaty podatku, będziemy mieli do czynienia z zaległością podatkową. Z kolei uchylanie się od spłaty zobowiązań należnych urzędowi skarbowemu prowadzi do naliczenia wysokich odsetek, przymusowego zajęcia środków finansowych czy nawet konsekwencji karnych skarbowych. Warto zatem pamiętać o spełnienie swoich obowiązków wobec fiskusa w terminie przewidzianym przez ustawę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ostatnim momentem na rozliczenie PIT za 2024 r. (złożenie deklaracji oraz zapłatę podatku) jest 30 kwietnia 2025 r. Jest to termin, który obowiązuje wszystkich podatników, którzy osiągnęli przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznych.

Kto powinien opłacać zaliczki na PIT 2024?

W świetle obowiązujących regulacji podatkowych część płatników oraz podatników PIT jest również zobowiązana do systematycznego odprowadzania należności do urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego. Obowiązek ten dotyczy w szczególności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których zadaniem jest obliczenie i uiszczenie zaliczek na podatek dochodowy. W zależności od wybranej przez podatnika metody odprowadzania zaliczek do urzędu skarbowego, zapłata zobowiązania z tytułu PIT może odbywać się w odstępach kwartalnych bądź miesięcznych.

Kto może skorzystać z dłuższego terminu na zapłatę PIT 2024?

W związku z wystąpieniem serii podtopień i zalań w południowo-zachodniej Polsce w drugiej połowie 2024 r. część płatników i podatników PIT może skorzystać z preferencji podatkowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku z powodzią. Możliwość skorzystania z udogodnień przewidzianych przez wskazany akt wykonawczy została przewidziana dla osób poszkodowanych skutkami powodzi, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie jednej z gmin wskazanych przez resort. Do przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z przedstawionego rozwiązania zaliczamy osoby prowadzące przedsiębiorstwo opodatkowane: na zasadach ogólnych - opodatkowanie dochodu na skali podatkowej według stawek 12 i 32% (PIT-36);

podatkiem liniowym - opodatkowanie dochodu jednolitą stawką 19% niezależnie od wysokości zysku przedsiębiorstwa (PIT-36L);

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - opodatkowanie przychodu bez możliwości uwzględnienia kosztów (PIT-28);

kartą podatkową - opodatkowanie przychodu dla wybranych branż i przedsiębiorców, którzy wybrali wskazaną formę opodatkowania przed 31 grudnia 2021 r. (PIT-16A).

Do kiedy należy zapłacić PIT 2024 ?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy, która znalazła się na wykazie ze wskazanego rozporządzenia Ministra Finansów mogą skorzystać z odroczenia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne okresy rozliczeniowe: od sierpnia do grudnia (jeśli wybrano miesięczny sposób odprowadzania zaliczek) lub

za trzeci i czwarty kwartał 2024 roku (w przypadku rozliczenia kwartalnego). W takiej sytuacji płatność zaliczek na PIT za zostaje wydłużona do dnia rozliczenia PIT za 2024 r. czyli do 30 kwietnia 2025 r. Odroczenie zostało przewidziane również w odniesieniu do płatników PIT i zryczałtowanego podatku dochodowego, którzy są zobowiązani do odprowadzania zaliczek od przychodów podatników, którym wypłacane są wynagrodzenia z tytułu: pracy (w przypadku zakładów pracy), umowy zlecenia oraz innych przychodów.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin, które nie zostały ujęte w wykazie Ministra Finansów powinny odprowadzać zaliczki na poczet PIT stosownie do metody zadeklarowanej właściwemu urzędowi skarbowemu.

Wydłużenie terminu dla pozostałych należności podatkowych

Końcowo należy wskazać, że w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej w południowo-zachodniej części Polski, rozliczenie PIT za 2024 r. nie jest jedynym, względem którego została przewidziana możliwość wydłużenia terminów. Z podobnych rozwiązań skorzystają również podatnicy: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn czy podatku od czynności cywilnoprawnych za drugą połowę 2024 r.

