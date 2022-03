Wymiana oszczędności w hrywnach. UE i EBC się głowią, w Polsce problem rozwiązany

"Od czasu wybuchu wojny do Unii Europejskiej przybyło ok. 3,5 miliona uchodźców z Ukrainy, a brak gotówki jest jednym z najpilniejszych problemów, z jakimi muszą się zmierzyć, próbując zapłacić za jedzenie, ubrania i mieszkania" - przypomniał "Financial Times". Od początku konfliktu występują problemy z przewalutowaniem ich oszczędności w gotówce.