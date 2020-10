Wyniki BLIX AWARDS: Polacy zdecydowali, które sieci handlowe mają najlepsze promocje

Jak zaznacza Tomasz Jabłoński, szef Rady Programowej BLIX AWARDS, walka na podium była zacięta do samego końca, ale ostatecznie Biedronka zdobyła pierwsze miejsce w grupie Dyskontów. Polacy docenili połączenie atrakcyjnych ofert i wysokiego standardu obsługi. Komentując swoje zwycięstwo, sieć stwierdziła, że każdego dnia zabiega o to, by konsumenci mieli dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości produktów w niskich cenach. I zawsze dba o to, by odpowiadały one najnowszym trendom.