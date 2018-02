Wyniki Eurojackpot. Sprawdź, czy wygrałeś 375 mln zł

15, 24, 29, 33, 41 oraz 7 i 8. Trafienie tych 7 liczb pozwoliło na wygranie aż 375 mln zł. Taka wyjątkowa kumulacja była w piątkowym losowaniu europejskiej loterii.



W Polsce najwyższa wygrana wyniosła 362 tys. zł. Trafiły ją 4 osoby - poprawnie wytypowały 4 i 2 liczby. Były zatem o krok, o jedną liczbę, od głównej wygranej. Dla przykładu - w Niemczech najwyższa wygrana wyniosła prawie 3 mln euro. W sumie takie pieniądze powędrują do 7 osób. One trafiły kombinację 5 i 1, czyli przedostatni próg wygranych.

To największa kumulacja w Eurojackpot, od kiedy Polacy mogą brać udział w losowaniach. Europejska loteria do oferty polskiego Totalizatora Sportowego trafiła we wrześniu ubiegłego roku. Prawdopodobieństwo trafienia wygranej pierwszego stopnia wynosi 1:95 344 200. Graczy wcale to nie zraża.