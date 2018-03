Wyniki Eurojackpot. Szczęście dopisało Polakom

4, 14, 22, 33, 42 oraz 1 i 10 - te liczby wylosowano w loterii Eurojackpot. Najwięcej zgarnął gracz z Norwegii, ale na liście wygranych nie zabrakło Polaków.

Na liście zwycięzców nie zabrakło Polaków. Trzech naszych rodaków wygrało nagrodę IV stopnia co oznacza, że do ich portfela trafiło po ponad 50 tys. euro (w przeliczeniu to ponad 211, 5 tys. zł). I to koniec znaczących łupów nad Wisłą. Ale za to aż 21 Polaków wygrało ok. 45 euro, czyli osiągnęło V stopień wygranej. To da im prawie 1 tys. zł.