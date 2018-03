Wyniki losowania Lotto. Do zgarnięcia 5 mln zł

11, 1, 20, 21, 34, 35- skreślenie tych sześciu liczb gwarantowało we wtorkowym losowaniu główną wygraną Lotto.

Już we wtorek tuż po 21:40 w Polsce może pojawić się kolejny milioner. Wystarczyło sześć poprawnie wytypowanych liczb i kilka zainwestowanych złotych, aby wygrać w Lotto. Tym razem gra toczyła się o 5 mln zł. Komu udało się skreślenie właściwych liczb, a w dodatku jako jedynemu w kraju, zgarnie całą sumę.

Do tej pory najwyższą wygraną było ponad 15 mln zł, a główna wygrana po raz pierwszy w tym roku padła w Łodzi.

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Grający powinni też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Prawdopodobieństwo trafienia szczęśliwej "szóstki" wynosi 1:13 983 816. Nie zmienia to jednak faktu, że jak szacuje Totalizator Sportowy, co drugi Polak grywa w Lotto, choć wygrywają tak nieliczni.