Wyniki Lotto 23.10 – zakłady Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Kaskada, Super Szansa, Multi Multi,

Znamy już najnowsze wyniki Lotto. We wtorkowym losowaniu padła główna wygrana. O dużym szczęściu może mówić również jeden z graczy Mini Lotto.

Wyniki Lotto 23.10: 3, 12, 16, 23, 31, 43

Wyniki Lotto Plus 23.10: 23, 26, 35, 41, 42, 44

Wyniki Lotto Plus ponownie nie wyłoniły zdobywcy głównej nagrody, która pozostaje poza zasięgiem graczy od ponad miesiąca. Najwyższa wygrana wtorkowego losowania wyniosła 3,5 tys. zł.

Wyniki Multi Multi 23.10:

Godzina 14:00 : 2, 5, 6, 7, 16, 19, 20, 25, 28, 34, 36, 42, 43, 45, 54, 57, 63, 64, 69, 78 Plus 20

Godzina 21:40 :1, 2, 11, 12, 13, 15, 32, 33, 39, 40, 51, 53, 57, 58, 63, 67, 69, 77, 79, 80 Plus 11

We wtorek najwyższa wygrana zakładu Multi Multi wyniosła 6 tys. zł. Jej zdobywcy właściwie wskazali 7/7 wylosowanych liczb.

Wyniki Ekstra Pensja 23.10: 5, 6, 20, 28, 34 + 1

Na główną wygraną losowania Ekstra Pensja musimy zaczekać co najmniej do środowego wieczoru. We wtorek najwyższa nagroda wyniosła tysiąc złotych.