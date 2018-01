Wyniki Lotto. Oto liczby, które mogą dać komuś trzy miliony złotych

1, 2, 15, 35, 45, 49 - to liczby, które padły podczas czwartkowego losowania Lotto. Jeśli ktoś skreślił właśnie taką szóstkę, może liczyć na wygraną 3 mln złotych.

Dzielić nie musiał się za to szczęśliwiec, który kupił kupon w Łodzi i wygrał w sobotę 13 stycznia ponad 15 mln zł. To jak na razie jedyna w tym roku poprawnie skreślona "szóstka". To też zarazem druga najwyższa wygrana w Łodzi w historii.