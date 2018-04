Wyniki Lotto. Sprawdź, czy wygrałeś 10 milionów

32, 3, 6, 7, 22, 32, 41 - to liczby, które padły podczas sobotniego losowania Lotto.

Ostatnia nagroda pierwszego stopnia w Lotto padła 27 marca. Gracz, do którego uśmiechnęło się szczęście, skreślił kupon w Bydgoszczy i wygrał nieco ponad 5 mln zł. Wygranej tej daleko do rekordów, choć jest to oczywiście kwota do pozazdroszczenia.