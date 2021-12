Wypłata 500 plus jeszcze przed świętami? Apel do samorządów

Marlena Maląg o wzmożonych wydatkach polskich rodzin

Marlena Maląg zaapelowała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500 plus" jeszcze przed świętami. Maląg zwraca uwagę na to, że okres świąt to dla rodzin również czas wzmożonych wydatków.