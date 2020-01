Waloryzacja emerytur i rent 2020. Rząd będzie musiał dać więcej pieniędzy

Waloryzacja emerytur i rent będzie droższa. Rząd niedoszacował inflacji, więc będzie musiał dołożyć dodatkowo nawet pół miliarda złotych. Zyskają ci, którzy będą mieli procentową waloryzację, czyli nieco zamożniejsi emeryci i renciści.

Rząd musi wydać więcej pieniędzy z budżetu na waloryzację emerytur. To dobra informacja dla seniorów, choć wskazuje na wyższą inflację w Polsce, a więc napędzającą się drożyznę. Z racji na to, że rząd zdecydował się, by waloryzacja emerytur w 2020 roku była kwotowo-procentowa, przez właśnie inflację rząd musi znaleźć dodatkowe pieniądze.