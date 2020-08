Wyprawka szkolna 2020/2021. Kup plecak, a gratis dostaniesz... żel antybakteryjny

Nowy rok szkolny i całkowicie nowa rzeczywistość. 1 września zbliża się wielkimi krokami, to już ostatni moment na skompletowanie szkolnej wyprawki. Supermarkety i sklepy internetowe przeceniają swoje produkty, jednak niektórzy idą o krok dalej i przy zakupie plecaka oferują gratis... żel antybakteryjny.

Rok szkolny 2020/2021 zbliża się wielkimi krokami. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli, będzie to zupełnie inny rok, niż wszystkie poprzednie, bo z koronawirusem w tle. Mimo że zdania na temat powrotu do szkół w dobie pandemii są podzielone, to decyzja zapadła. 1 września dzieci znowu spotkają się w szkolnych ławkach. To ostatni moment na skompletowanie wyprawki. Niektórzy sprzedawcy zachęcają do zakupu przyborów szkolnych, dodając gratis... żel antybakteryjny lub maseczkę.

Z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX aż 77 proc. osób deklaruje, że w tym roku zaopatrzy swoje dzieci w przybory szkolne w dyskontach. A 60 proc. badanych kupi tego typu produkty na promocjach. To znak, że szukamy oszczędności. Pandemia koronawirusa uszczupliła zawartość portfela wielu Polaków.

Z badań Barometr Providenta wynika, że Polacy wydadzą średnio 330 zł na zorganizowanie wyprawki szkolnej dla jednego ucznia. Co piąty przeznaczy na ten cel 400 do 500 zł, a zaledwie 15 proc. ankietowanych zrobi zakupy za wyższą kwotę. Rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą skorzystać z dofinansowania na wyprawkę w wysokości 300 zł na jedno dziecko (program "Dobry start").

Magia promocji

Sprawdziłam, jak wyglądają półki z asortymentem szkolnym w supermarketach i dyskontach. Okazuje się, że towaru nie brakuje, bo każde braki są na bieżąco uzupełniane. A promocyjne ceny obejmują praktycznie wszystkie produkty z tzw. "wyprawki szkolnej".

Koniec sierpnia to ostatni moment na zakup wszystkich niezbędnych do szkoły "gadżetów". - Zazwyczaj zakupy szkolne robi się na ostatnią chwilę, więc nie dziwi mnie to, że koniec sierpnia to taki "gorący czas" i sklepy są pełne rodziców z dziećmi, którzy wspólnie kompletują wyprawkę szkolną. To również najbardziej atrakcyjny moment dla sklepów, żeby organizować liczne promocje i zachęcać klientów do zakupu właśnie w ich sklepie - komentuje ekonomista dr Sergiusz Prokurat.

Ekspert nie jest zdziwiony tym, że najwięcej konsumentów zaopatruje dzieci w wyprawkę szkolną właśnie w dyskontach. - To są takie miejsca, gdzie można kupić coś "przy okazji". Nie musimy iść specjalnie do sklepu, gdzie sprzedaje się plecaki, zeszyty i piórniki. Wystarczy, że będziemy na codziennych zakupach spożywczych i przy okazji kupimy dziecku wszystko, co niezbędne na nadchodzący rok szkolny - mówi dr Prokurat.

Innym rozwiązaniem są zakupy wyprawki szkolnej w internecie. Sprzedawcy tworzą zestawy artykułów, aby rodzice nie musieli wkładać do wirtualnego koszyka poszczególnych produktów. Znalazłam aukcję, na której można kupić 23 sztuki szkolnych przyborów za 129 zł (bez kosztów przesyłki). Co ciekawe taki zestaw zamówiło już ponad 1200 osób.

Kup plecak, dostaniesz... żel antybakteryjny

Znalazłam również ofertę sprzedaży plecaka i innych artykułów, do której sprzedawca dołącza gratis... żel antybakteryjny dla dziecka. Jeszcze rok temu taki "bonus" nie byłby niczym atrakcyjnym.

Z kolei w jednej z drogerii przy zakupie plecaka lub tornistra, otrzymamy gratis niezbędnik higieniczny dla swojego dziecka. W jego skład wchodzą chusteczki, żel antybakteryjny, pasta i szczoteczka do zębów i pieniące mydełka w płatkach.

Na platformie OLX również znajduję oferty plecaka, do którego dołączono za darmo saszetki z żelem antybakteryjnym.

Niektórzy sprzedawcy oprócz żelu antybakteryjnego dodają jeszcze gratis maseczkę dla dziecka. A jeszcze inni tworzą małe buteleczki na żel w formie zawieszki, którą można przymocować do plecaka dziecka.

- Żel antybakteryjny czy maseczka to produkty niskokosztowe, więc włącznie ich jako gratis właśnie teraz w okresie pandemii jest sprytnym chwytem marketingowym. Na pewno nie jest tak, że ktoś kupi plecak, dlatego, że za darmo dostanie żel, ale może pojawić się myśl w głowie, że nie będzie trzeba kupować już tego produktu osobno, więc jest to ułatwieniem dla rodziców - komentuje ekonomista.

Co prawda każda szkoła będzie zaopatrzona w płyny do dezynfekcji, ale dla własnego bezpieczeństwa i wygody, dziecko może mieć własny żel antybakteryjny w plecaku.

Marzenia o innej "wyprawce"

Ekonomista zwraca również uwagę na to, że czasy się zmieniły i dzisiejsze dzieci wcale nie marzą o najdroższym i najlepszym piórniku czy długopisie. - Teraz dzieci nie chcą imponować rówieśnikom ołówkiem czy ciekawą okładką zeszytu. Ważniejsze są dla nich inne przedmioty np. tablet albo wyposażenie postaci w wirtualnych grach. Marzenia o najlepszej jakości kredkach czy plastelinie odeszły trochę w zapomnienie - komentuje ekspert.