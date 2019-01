Wyprzedaże 2019. Najgorętszy okres zakupowy właśnie trwa

49 proc. Polaków czeka ze zrobieniem zakupów do czasu startu promocji i wyprzedaży, a 76 proc. traktuje niską cenę jako główny czynnik motywujący do zrobienia zakupów. Jeśli dodamy do tego, że połowa respondentów dokłada do koszyka co najmniej jedną nieplanowaną rzecz, mamy obraz Polaka w wirze wyprzedaży.

Wyprzedaże rozpoczęły się zaraz po świętach (East News)

Powyższe dane pochodzą z raportu KPMG z grudnia 2017 r., ale z pewnością nie straciły na aktualności.

Choć promocje trwają w zasadzie przez cały rok, największych przecen możemy spodziewać się właśnie teraz.

Promocje potrwają cały styczeń, w wielu sklepach produkty w obniżonych cenach dostępne będą również w lutym. Trzeba się jednak liczyć z tym, że najbardziej atrakcyjne rzeczy znikną z półek bardzo szybko. Spieszyć muszą się zwłaszcza osoby, które noszą buty i ubrania w najbardziej typowych rozmiarach.

Sklepy kuszą "obniżkami do minus 80 proc". Kluczowe jest tu słowo "do", bo rzadko kiedy promocja jest aż tak duża. Z reguły dosłownie kilka rzeczy można nabyć z tak wielkim przebiciem, a lwia część obniżona jest o nie więcej niż 50 proc. Warto też brać poprawkę na to, że niektóre sklepy podnoszą ceny, by następnie je obniżyć, więc promocja jest złudna.

Zakupy warto przemyśleć, bo sklepy stacjonarne nie mają obowiązku przyjmowania reklamacji nieuszkodzonego towaru tylko dlatego, że kupujący zmienił zdanie. Wprawdzie coraz więcej przyjmuje zwroty, ale jest to wyłącznie dobry gest z ich strony (a co za tym idzie, mogą ustalać własne zasady, na przykład przewidzieć, że zwrot pieniędzy nastąpi na kartę podarunkową).

Więcej o zwrotach nieudanych zakupów można przeczytać tu.

Internetowi mają łatwiej

Znacznie łatwiej mają pod tym względem kupujący przez internet, gdyż mają prawo odesłać nietrafiony zakup w terminie 14 dni od doręczenia. Nie muszą przy tym wyjaśniać przyczyn swojej decyzji, a sprzedawca nie może jej kwestionować.

Przesyłka musi zostać w odpowiedni sposób zabezpieczona, bo jeśli ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu, szanse na zwrot pieniędzy są nikłe. Sklepy nie mają prawa kwestionować zwrotów, ale wymagają, by towar był nieużywany. Ale co to znaczy? W regulaminach niektórych sklepów możemy przeczytać, że towar ma wrócić w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu, co jest klauzulą niedozwoloną.

Możliwość zwrotu służy temu, by klient, który nie miał okazji obejrzeć towaru "na żywo", mógł na spokojnie przyjrzeć mu się w domu, a jeśli to ubranie, to również przymierzyć. Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu, sprzedawca będzie mógł wystąpić do konsumenta z żądaniem zapłaty odszkodowania za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy.

Gdzie szukać promocji? W każdej galerii handlowej i sklepach internetowych popularnych marek. Można również skorzystać z serwisów agregujących oferty setek marek, na przykład Domodi.