Wyrok sądu: Porsche do zwrotu

Po raz pierwszy sąd w Niemczech nakazał producentowi samochodów sportowych Porsche przyjąć od klientki samochód ze zmanipulowanym silnikiem diesla i zapłacić jej odszkodowanie.

W konkretnym przypadku chodziło o Porsche Cayenne Diesel z sześciocylindrowym silnikiem Euro 6 o mocy 262 KM. Sprawę do sądu wniosła kobieta, która zakupiła samochód wyprodukowany w 2014 r.

59 tys. euro plus odsetki

Porsche ma zatem przyjąć z powrotem samochód i zwrócić właścicielce ok. 59 tys. euro plus odsetki w wysokości 5 proc. Odpowiada to cenie zakupu Porsche Cayenne, pomniejszonej o kwotę z tytułu użytkowania pojazdu.