Wyrok za zjedzonego cukierka. Prokuratura będzie go skarżyć

Prokuratura uznała za rażąco niesprawiedliwy wyrok w sprawie kradzieży cukierka o wartości 40 groszy. Zapowiedziała, że go zaskarży.

"Na polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka prokuratura przyłączy się do postępowania, w którym przed Sądem Rejonowym w Kołobrzegu zapadł rażąco niesprawiedliwy wyrok nakazowy w sprawie kradzieży cukierka o wartości 40 groszy" – poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Krajowej Ewa Bialik Polską Agencję Prasową.

Sklep zgłosił sprawę na policję, a ta do sądu. Wyrok? Miesiąc ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania 20 godzin prac społecznych.

Mężczyzna swoją historię opowiedział przed kamerą telewizji Polsat News. Tłumaczył, że jego działanie "to nie jest kradzież, bo tego jednego cukierka nie chciałem wynieść poza obręb sklepu, ale skonsumowałem go na miejscu". Jego zdaniem "sprawa konsumpcji, to nie jest sprawa kradzieży".