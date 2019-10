Zjadł w sklepie cukierka o wartości 40 gr. Został skazany na prace społeczne

Roman Wawrzyniak uległ pokusie i zjadł śliwkę w czekoladzie, a następnie porzucił papierek w innej części lokalu. Sklep zgłosił sprawę na policję, a ta do sądu. Wyrok? Miesiąc ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania 20 godzin prac społecznych.

– Po włożeniu zakupów do koszyka, przechodząc między półkami odruchowo wziąłem jednego cukierka i poszedłem kilka metrów dalej, włożyłem cukierka do ust i rzuciłem papierek między kartony – opowiedział mężczyzna przez kamerą telewizji Polsat News. 4 lipca odwiedził Biedronkę w Kołobrzegu i w trakcie zakupów "połasił" się na jedną śliwkę w czekoladzie.

Zareagował na to jeden z pracowników sklepu i oskarżył go o kradzież. Mężczyzna zaprzeczył, ale obsługa nie odpuszczała – po zapłacie za zakupy przy kasie, emeryt został zaproszony na zaplecze przez pracownika ochrony. Ochroniarz sprawdził paragon i szybko zauważył na nim brak cukierka.

Pech chciał, że nie mógł się on stawić na komendzie w wyznaczonym przez funkcjonariuszy terminie, ponieważ miał w tym czasie konsultację w szpitalu. Pan Roman przekonuje, że poinformował telefonicznie policjantów o tym fakcie. Według jego relacji, zostawił wszystkie swoje dane i zapewnił, że po wyjściu z przychodni będzie gotowy stawić się na komendzie.

Nie otrzymał powtórnego wezwania od policjantów. Zamiast niego, 11 października przyszedł do niego sądowe pismo, w którym zarzucono mu kradzież cukierka "śliwka w czekoladzie" o wartości 40 groszy. Wyrok? Miesiąc ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin. Sam zainteresowany skomentował go porównaniem do "Barei i Kafki".