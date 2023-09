Wysoka jakość mimo inflacji? Wywiad z Prezesem Lidl Polska

Oczywiście, pojawia się coraz więcej koncepcji sklepów przyszłości, które mają być bardziej zintegrowane z technologią, zorientowane na doświadczenie klienta i bardziej zrównoważone ekologicznie, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić spersonalizowaną i wygodną obsługę, natomiast uważam, że nie zastąpią one kompetencji personelu. Warto także zauważyć, że we wszystkich sklepach Lidl Polska dostępne są także elektroniczne etykiety cenowe – choć na pierwszy rzut oka nie różnią się one od "papierowych cenówek" to jest to zupełnie inne rozwiązanie: dużo bardziej ekologiczne – gdyż oszczędzamy tony papieru, oraz bardzo uczciwe wobec klientów – wszystkie ceny są regularnie, systemowo aktualizowane. Odciąża to także bardzo naszych pracowników. Mamy świetny zespół – pracujemy nad innowacjami każdego dnia aby możliwie najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów.