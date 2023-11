Wystawiła na sprzedaż umywalkę. Straciła oszczędności życia

Kliknęła w przesłany link i straciła fortunę

W trakcie rozmowy na komunikatorze oszust przesłał do sprzedającej link. Pokrzywdzona kliknęła w link i zalogowała się do swojego konta. Wtedy też zadzwonił do niej nieznany mężczyzna i poinformował, że jest pracownikiem banku i że ktoś próbuje wypłacić pieniądze z jej konta.