Wysyp kierunków medycznych z negatywną opinią. Będzie kontrola

- Problem istnieje, i co do tego nie ma wątpliwości - powiedział czwartek w rozmowie z PAP szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. - Oczywiście ministerstwo w tej sprawie będzie aktywnie działać. Zresztą współdziałamy już z Ministerstwem Zdrowia, z panią minister Leszczyną też rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że to (weryfikacja kierunków lekarskich – przyp. red.) jest zadanie dla nowej komisji akredytacyjnej, która zaczęła swoje działania od 1 stycznia – powiedział minister Wieczorek.