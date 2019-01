Wyższe opłaty w Wizzair. Odczują je wszyscy pasażerowie

Węgierskie tanie linie podnoszą ceny za bagaż. Pasażerowie więcej zapłacą zarówno za bagaż standardowy, jak i mały do 10 kg.

Jak informuje portal, za bagaż nadawany o wymiarach 55x40x23 cm i wadze do 10 kg po podwyżce trzeba płacić co najmniej 9 euro. Ale cena może się różnic w zależności od lotniska, wagi bagażu i terminu lotu.

Z kolei za standardowy bagaż w sezonie niskim trzeba zapłacić od 15 do 44 euro, w sezonie wysokim – od 20 do 50 euro. Jak zaznacza Fly4free.pl, wszystko wskazuje na to, że podwyżka może być jeszcze większa.