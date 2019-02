Wzrost cen ciepła nieunikniony. "Mimo tego, możemy płacić mniej", mówią eksperci

Eksperci są przekonani, że ceny ciepła będą mocno rosnąć w najbliższym czasie. A to mocno może obciążyć domowe budżety Polaków. Co robić? Eksperci mają trochę porad, jak zmniejszyć zużycie ciepła. - Można łatwo zaoszczędzić 23 proc. energii - przekonują.

Eksperci przypominają, że można łatwo oszczędzić 23 proc. energii (Fotolia)

Proste działania mogą pomóc nam oszczędzić średnio ok. 23 proc. energii, a to znacznie więcej niż prognozowany wzrost cen ciepła - przekonują cytowani w WNP eksperci z Danfoss Poland.

Ich zdaniem, wystarczy przestrzegać kilku zasad.

- Przede wszystkim, nie można zastawiać grzejników meblami i zasłaniać ich grubymi zasłonami. To zaburza swobodny ruch ogrzanego powietrza - wskazują. Sugerują też, by głowice termostatyczne zawsze były odsłonięte. To powinno pomóc zawsze poprawnie mierzyć temperaturę w pomieszczeniu.

- Warto też pamiętać, by zawsze przed wietrzeniem pomieszczeń zakręcać głowice. Inaczej nagły spadek temperatury będzie dla nich sygnałem do zwiększenia przepływu medium grzewczego, co będzie generować większe zużycie ciepła - mówią eksperci z Danfoss.

Co jest najtańszą metodą ogrzewania? Zadaliśmy to pytanie ekspertowi. Zobacz wideo:

Kolejna rada ekspertów, to obniżanie temperatury w pokojach, które obecnie nie są wykorzystywane. Również warto przykręcać nieco temperaturę nocą. To ma znaczenie i dla zdrowia, i dla portfela - czytamy w WNP.

- Pamiętając o własnych preferencjach dostosujmy temperaturę we wszystkich pomieszczeniach, tak abyśmy czuli się komfortowo. Większość z nas w łazience potrzebuje wyższej temperatury – nawet ok. 24 st. C, podczas gdy w pokoju dziennym wystarczy nam już 21 st. C, w kuchni 19 st. C, a w sypialni nawet 17 st. C. - przekonują specjaliści. Dodają też, że przy dłuższych wyjazdach warto obniżyć temperaturę w mieszkaniu o kilka stopni.