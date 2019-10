Wzrost PKB w tym roku może osiągnać "solidne powyżej 4 proc."

Wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku wyniesie powyżej 4 proc. i może to być "solidne powyżej 4 proc." - szacuje wiceminister finansów Leszek Skiba.

"Minister Kwieciński podczas niedawnej konferencji, mówił, że wzrost będzie powyżej 4 proc. 4,5 proc. - przewiduje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zatem wzrost jest gdzieś pomiędzy. To jest ta prognoza, która jest realistyczna - solidne powyżej 4 proc. Dobry wynik, dobra koniunktura, która w dalszym ciągu prowadzi do tego, że bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie" - powiedział Skiba.

"Wszyscy oczekują i patrzą na to, co się dzieje na świecie, na koniunkturę w Unii Europejskiej i u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech i są głosy, że to spowolnienie może oddziaływać na polską gospodarkę. Z drugiej strony, mamy bardzo dobrze skrojony pakiet wspierający wzrost gospodarczy, czyli tzw "piątkę", która pozwoli na to, żeby wzrost gospodarczy ochronić, przed tymi czynnikami, które mogą pojawić się z zewnątrz, w związku ze spowolnieniem światowym. Przyszły rok zależy więc od tego, jaka będzie koniunktura na świecie. Liczymy na to, że dobra koniunktura się utrzyma, ale jesteśmy również przygotowani na te negatywne scenariusze - podsumował wiceminister finansów.