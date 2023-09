Z Poznania polecimy bezpośrednio do Lizbony i na Cypr. Ryanair zapowiada

"Spełnienie oczekiwań mieszkańców"

Rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn przekazał PAP, że połączenie do Lizbony zostanie uruchomione 29 października. W przypadku lotów do Pafos, które są obecnie w ofercie linii, przewoźnik po raz pierwszy nie zawiesi ich na okres zimowy. Loty będą kontynuowane co najmniej do końca marca.