Za brak koszulki można słono zapłacić. Nawet do 1,5 tys. zł mandatu

Do 1,5 tys. zł kary za brak koszulki

W przypadku stwierdzenia, że zachowanie osoby powoduje oburzenie innych, funkcjonariusze mogą nałożyć na nią karę w wysokości do 1,5 tys. zł. W skrajnych przypadkach może również dojść do zatrzymania osoby i skierowania jej do sądu.