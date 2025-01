Za brak tej opłaty grozi wysoka kara. Ostatnia szansa na zniżkę

Każdy kto posiada radio lub telewizor jest zobligowany do uregulowania abonamentu RTV. Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę bez względu na to, ile odbiorników posiadają.

Przepisy wskazują, że za abonament RTV należy zapłacić do 25. dnia miesiąca. Jeśli pospieszymy się z płatnością za cały rok i dokonamy jej do 25 stycznia 2025 r., to możemy liczyć na zniżkę w wysokości 10 proc.